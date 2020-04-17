Установлена температура гибели коронавируса

Ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv.
В ходе эксперимента штамм коронавируса поместили в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом. После этого оба образца нагрели до 60 градусов по Цельсию в течение часа. Выяснилось, что даже после этого вирус, находящийся в нестерильном образце, был способен размножаться. Полностью его дезактивировать удалось только после нагрева образца до 92 градусов по Цельсию в течение 15 минут.
Отмечается, что дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется при нагреве материалов всего лишь до 60 градусов в течение часа. Ученые предположили, что для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить, и выразили надежду, что результаты исследования помогут выбрать наиболее подходящий способ дезактивации коронавируса.
В марте ученые из Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен. «Любимой» для него оказалась температура около четырех градусов выше ноля. Если не проводить дезинфекцию, то в таких условиях вирус будет оставаться активным 14 дней.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения