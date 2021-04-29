В России подешевели яйца

В России с начала текущей недели подешевели яйца, сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в интервью «Известиям».

По его словам, торговые сети уже запаслись продукцией накануне празднования Пасхи, поэтому снизили объемы закупок у производителей. Таким образом, снижение спроса на яйца привело к уменьшению отпускной цены.

Как пояснила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, отпускные цены производителей уже снизились на яйцо первой и второй категории на 5-10 процентов.

Также замедление роста цен на яйца заметили в Минсельхозе. Там допустили, что стоимость продукции продолжит снижаться в ближайшее время.

По последним данным Росстата, в январе средняя цена по России за десяток яиц составила 75,38 рубля, в феврале — 77,13 рубля (рост на 2 процента к началу года), в марте — 81,33 рубля (почти 8 процентов).

Ранее сообщалось, что на прошедшей неделе, с 20 по 26 апреля, в России подорожали два вида овощей: огурцы и капуста. При этом помидоры стали дешевле. Кроме того, в пределах одного процента цена повысилась на свинину, баранину, говядину, колбасные изделия, детские консервы, молоко, сычужные сыры и шоколадные конфеты.