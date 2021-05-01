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Диетолог рассказала о правильном пасхальном куличе

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На Пасху стоит есть подсушенный кулич, который весит не более 150 граммов, и не надо также переедать в этот день. Об этом заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что пасхальный кулич относится к сладкой выпечке, поэтому важен правильный объем порции. «Если съесть небольшую порцию, не более 100-150 граммов, то для здорового человека вреда от этого не будет. При этом лучше, если кулич будет не свежей выпечки, а слегка подсушенным, испеченным накануне», — сказала Стародубова.

По словам врача, меру стоит соблюдать тем, кто постился, поскольку возможны функциональные нарушения со стороны органов пищеварения. Например, может произойти вздутие, метеоризм.

Ранее Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору куличей на Пасху. Необходимо обратить внимание на его верхушку, она должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. Кроме того, не допускается, чтобы на куличе были подгоревшие места.

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