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Врач назвал безвредную для здоровья дозу шашлыка

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил) рассказал, сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья. Этой информацией он поделился в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что мясо — это продукт, которым не стоит злоупотреблять. «Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70-ти. Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру», — сказал он.

Врач дал совет тем, кто не может сдержаться и превысить «безопасную дозу» мяса. Таким людям стоит подходить к мангалу, предварительно заполнив желудок чем-то другим, например, овощами и простой водой.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова раскрыла секреты полезного шашлыка. Она посоветовала выбирать сорта мяса и птицы с невысоким содержанием жира либо отдать предпочтение рыбе и порекомендовала разнообразить порцию шашлыка овощами — «прекрасным источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и биофлавоноидов».

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