Врач назвал круги под глазами «очень страшным симптомом»

Темные круги под глазами могут быть сигналом о нарушениях в работе организма. Об этом рассказал врач-невролог Павел Хорошев в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, темные круги образуются из-за ненасыщенной кислородом крови, которая задерживается в области глаз. Это связано с замедлением оттока венозной крови и нарушениями питания головного мозга.

«Вообще темные круги под глазами — это очень страшный симптом. Свидетельствует прежде всего о повышении внутрибрюшного давления», — предупредил Хорошев.

Специалист объяснил это тем, что в брюшной полости может увеличиваться какой-то орган, для роста которого недостаточно места. Поэтому происходит смещение диафрагмы и повышение давления. Такие симптомы бывают при ожирении или циррозе печени.

Ранее врач-иммунолог Ксения Бочарова рассказала, что появление синяков под глазами связано с множеством факторов. Недосып, употребление большого количества напитков с кофеином, курение, а также кислородное голодание являются одними из причин темных кругов.