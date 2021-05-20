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Врач назвал круги под глазами «очень страшным симптомом»

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Фото: Jamieson Murphy / Unsplash

Темные круги под глазами могут быть сигналом о нарушениях в работе организма. Об этом рассказал врач-невролог Павел Хорошев в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, темные круги образуются из-за ненасыщенной кислородом крови, которая задерживается в области глаз. Это связано с замедлением оттока венозной крови и нарушениями питания головного мозга.

«Вообще темные круги под глазами — это очень страшный симптом. Свидетельствует прежде всего о повышении внутрибрюшного давления», — предупредил Хорошев.

Специалист объяснил это тем, что в брюшной полости может увеличиваться какой-то орган, для роста которого недостаточно места. Поэтому происходит смещение диафрагмы и повышение давления. Такие симптомы бывают при ожирении или циррозе печени.

Ранее врач-иммунолог Ксения Бочарова рассказала, что появление синяков под глазами связано с множеством факторов. Недосып, употребление большого количества напитков с кофеином, курение, а также кислородное голодание являются одними из причин темных кругов.

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