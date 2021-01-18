Темные круги под глазами от недосыпа стали новым трендом в TikTok

Девушки массово начали имитировать круги под глазами, появляющиеся из-за недосыпа, с помощью макияжа и запустили новый тренд. Соответствующие ролики появились в TikTok.

Впервые подобный ролик появился у пользовательницы под никнеймом sarathefreeelf. На его кадрах девушка наносит под глаза карандаш для губ темного оттенка и растушевывает его пальцами. Публикация набрала 6,5 миллиона просмотров и больше миллиона лайков.

Вслед за ней блогерша под никнеймом daniellemarcan поделилась аналогичным видео. Ее публикация также стала вирусной, набрав 4,7 миллиона просмотров.

Пользователи сети принялись шутить насчет описанного макияжа. «Хотите сказать, что я целую вечность пыталась избавиться от темных кругов, чтобы это потом стало трендом?», «Я могу отдать вам мои темные круги, если хотите», «Я специально не сплю, чтобы быть модной», «Мне даже их рисовать не надо», — писали они в комментариях.

В декабре 2020 года новый флешмоб в TikTok показал реальную внешность женщин без макияжа. Пользовательницы начали массово публиковать ролики, в которых сперва демонстрировали свои лица с мейкапом и в праздничных нарядах, а затем снимались в домашней одежде и без косметики.