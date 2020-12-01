Новый флешмоб в соцсетях показал реальную внешность женщин без макияжа

Женщины показали свою внешность с макияжем и без него и запустили новый тренд в социальных сетях. На размещенные в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

Новый флешмоб получил название catfish (термин, который используется для обозначения людей, которые публикуют в сеть свои неправдоподобные снимки и лживую информацию с целью романтического знакомства — прим. «Ленты.ру»). Девушки начали массово публиковать ролики, в которых сначала демонстрировали свои лица с мейкапом и в праздничных нарядах, а затем снимались в домашней одежде без косметики.

Отмечается, что начала флешмоб 22-летняя австралийская блогерша с никнеймом @moldogaa. В нем уже приняли участие более 122 тысяч человек: пользователи используют аудиодорожку из ее оригинального клипа со словами: «Только что сделала это фото для Snapchat. Я так не выгляжу!».

Ранее в ноябре женщины массово воспользовались вазелином ради красоты и запустили тренд. Корейская тенденция, получившая название «слаггинг», подразумевает покрытие кожи толстым слоем упомянутого средства.