Женщины массово воспользовались вазелином ради красоты и запустили тренд

Женщины массово начали использовать вазелин в качестве увлажняющего средства для поддержания красоты лица и запустили новый тренд в TikTok. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Корейская бьюти-тенденция, получившая название «слаггинг», подразумевает покрытие кожи толстым слоем уходового средства. Термин происходит от английского слова slug («слизень»), так как техника имитирует скользкие следы, которые после себя оставляют моллюски.

По словам пользовательниц сети, после нанесения вазелина перед сном, к утру они просыпались с «сияющим» лицом, а кожа становилась гладкой и мягкой. «Я больше никогда не вернусь к старому режиму ухода», «Я проснулась на следующее утро, и мое лицо было нежным, как никогда. Я переродилась. Я — новая женщина», «Я не была слизняком, я была гусеницей в коконе, из которого вынырнула прекрасная бабочка», «Я использую вазелин уже два дня, и мое лицо стало еще более мягким», — поделились женщины.

Эффективность описанной процедуры обуславливается тем, что основной ингредиент вазелина —петролатум (смесь минеральных масел и твердых парафинов) — является окклюзивным компонентом. Это означает, что он сводит к минимуму испарение воды с кожи. «Вазелин также обладает смягчающими свойствами. Он заполняет промежутки между сухими наружными клетками кожи и стимулирует выработку собственного липидного барьера, делая поверхность более гладкой и мягкой», — пояснила дерматолог Мишель Сквайр (Michelle Squire).

Специалистка добавила, что вазелин способен уменьшить трансэпидермальную потерю воды на 99 процентов, что делает его наиболее эффективным увлажняющим средством.

Чтобы попробовать данный метод, доктор советует, прежде всего, снять макияж и очистить лицо. После этого нужно нанести увлажняющий сыворотку — это поможет «зафиксировать» влагу для дополнительного увлажнения. Затем следует нанести толстый слой вазелина и лечь спать.

По информации издания, людям, склонным к акне, не стоит пользоваться описанным способом ухода, так как вазелин может задерживать мертвые клетки кожи и природный жир и, следовательно, закупоривать поры.

Ранее в ноябре британские специалисты по уходу за кожей лица раскрыли оптимальную частоту умывания. Согласно материалу, использование очищающих средств несколько раз в день может принести больше вреда, чем пользы. Так, по мнению экспертов, утреннее умывание совершенно не требуется, поскольку лицо не успевает загрязниться за ночь после вечернего очищения.