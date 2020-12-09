Природная красота женщин оказалась привлекательнее макияжа

Женщины массово начали отказываться от декоративной косметики, предпочитая ей средства по уходу за кожей. Об этом сообщает Daily Star.

Отмечается, что в 2020 году природная красота стала более приоритетной по сравнению с прошлым годом. Исследование компании Foreo с участием двух тысяч женщин показало, что из-за сокращения количества личных встреч и публичных мероприятий 59 процентов респондентов отказались от макияжа.

По статистике, шесть из 10 женщин делают выбор в пользу уходовой косметики, тогда как каждая пятая была удивлена количеством ненужной декоративной косметики, лежащей дома. Более того, 42 процента опрошенных заявили, что хотели бы уменьшить ее количество.

«Раньше у женщин были большие запасы косметики, которой они пользовались ежедневно. Но сейчас они чувствуют себя более уверенно, когда их кожа находится в хорошем состоянии и не нуждается в искусственном улучшении», — пояснил представитель компании и добавил, что многие стали акцентировать внимание на связи внешнего вида с ментальным состоянием. «Здоровая кожа ведет к более счастливому психическому состоянию. Одной причиной беспокойства становится меньше», — заключил специалист.

Ранее в декабре новый флешмоб в TikTok в показал реальную внешность женщин без макияжа. Пользовательницы начали массово публиковать ролики, в которых сперва демонстрировали свои лица с мейкапом и в праздничных нарядах, а затем снимались в домашней одежде и без косметики.