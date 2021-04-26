Перечислены признаки истощения организма от усталости

Диетолог Кларисса Ленхерр перечислила несколько признаков, по которым можно распознать истощение организма от хронической усталости. Ее слова приводит британский портал Express.

Первый признак, как отметила врач, — это изменения в настроении. Человека могут преследовать отстраненность, тревожность или депрессия. Другой важный признак — это усталость, не проходящая даже после полноценного сна, подчеркнула Ленхерр.

Кроме того, истощенному от усталости человеку становится сложно концентрироваться, думать и рассуждать, у него возникает так называемый «мозговой туман», отметила специалист.

Об истощении могут говорить резкие колебания веса, которые возникают из-за переутомления. Признаки недуга можно обнаружить и на коже. По словам диетолога, беспокоиться стоит, если кожа стала сухой и тусклой.

Ранее сообщалось, что темные круги под глазами не всегда вызваны усталостью и недосыпом. Так, они могут свидетельствовать о наличии серьезных нарушений работы внутренних органов.