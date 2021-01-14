В организме страдающего от депрессии американца проросли галлюциногенные грибы

В американском штате Небраска мужчина едва не погиб после того, как вколол себе отвар из галлюциногенных грибов. Об этом пишет портал LAD Bible.

Так, 30-летний американец страдал от депрессии и решил избавиться от нее, вколов грибной отвар. Однако через несколько дней он начал чувствовать, что чересчур сильно утомляется, затем у него начались кровавая рвота и диарея.

Родственники мужчины доставили его в больницу, где специалисты выяснили, что у него начали отказывать внутренние органы, врачи выявили тахикардию. В результате оказалось, что грибы проросли прямо в кровотоке мужчины.

Всего мужчина пробыл в больнице 22 дня. Спасти американца удалось благодаря фильтрации крови и аппарату искусственной вентиляции легких.

В ноябре прошлого года избиратели в американской столице Вашингтоне проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и некоммерческого распространения галлюциногенных грибов. Так называемая Инициатива 81 предусматривает, что преследование людей, причастных к «некоммерческому выращиванию, культивированию, покупке, транспортировке, распространению и хранению» галлюциногенных грибов станет одним из наименее важных направлений деятельности полицейских.