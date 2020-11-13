Девушка показала перемены во внешности после отказа от наркотиков

27-летняя жительница Шотландии Деми-Николь Данлоп (Demi-Nicole Dunlop) показала, как изменилась через четыре месяца после отказа от наркотиков. Как сообщает Daily Mail, ранее она в течение двух лет регулярно употребляла кокаин и героин.

На фотографиях девушка из шотландской деревни Фокаберс показала перемены во внешности до и после периода реабилитации. Студентка пару лет практически ежедневно принимала вещества, из-за чего на ее коже появились сыпь и короста, а сама она находилась в подавленном состоянии.

В настоящее время она изменила свои привычки, прошла период лечения и смогла найти возлюбленного, с которым она помолвлена. «Я совершенно чиста. И это после того, как два года была наркозависимой, каждый день. Потребовалось долгое время, чтобы почувствовать в себе человеческое достоинство. Я справилась и горжусь тем, чего достигла», — рассказала Данлоп.

При этом девушка поблагодарила друзей и родственников, которые помогли ей справиться с зависимостью. Она обратилась к тем, кто до сих пор принимает наркотики, и призвала отказаться от них. «Это было не просто, не прогулка в парке и совершенно точно далеко от того, чтобы быть приятным. Но верьте мне — вы можете стать свободным от черной дыры под названием зависимость», — добавила шотландка.

Многие пользователи в комментариях к ее публикации в Facebook отметили, как сильно изменилась девушка после того, как поборола себя. Юзеры указали на то, что она стала лучше выглядеть и теперь у нее заметна улыбка на лице. Они также поддержали ее в достижении всех дальнейших планов.

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