Порнозвезда умерла от передозировки наркотиков

Британская порнозвезда и культуристка Джоанна Томас (Joanna Thomas) скончалась от передозировки наркотиков. Женщине было 43 года. Она умерла в апреле, однако информация об этом просочилась в прессу только в ноябре, сообщает The Sun.

Томас пристрастилась к сильнодействующим обезболивающим после того, как попала в серьезную автокатастрофу. Она чувствовала сильную боль в спине, шее и костях, поэтому вместе с выписанными лекарствами употребляла героин. По словам ее матери, это происходило один или два раза в неделю.

«Я не верю, что она покончила с собой. Ее тело сдалось и не могло справиться с коктейлем из наркотиков, который она проглотила», — сказала мать бодибилдерши в интервью журналистам. Она добавила, что, помимо наркотиков, Томас принимала анаболические стероиды на протяжении многих лет.

Томас начала заниматься бодибилдингом в 17 лет, а спустя три года она стала принимать стероиды. В 21 год девушка переехала в США, где получила широкую популярность благодаря тому, что стала одной из самых успешных и молодых культуристок в стране. В 2005 году американский телеканал снял о ней документальный фильм.

На пике карьеры бодибилдерша вышла замуж за американца, но тот в скором времени скончался, и вдова временно вернулась в Великобританию. По словам матери, в то время ей приходилось особенно тяжело, потому что к физической боли добавилась депрессия. В таком состоянии она устроилась работать моделью, а позже согласилась сниматься в порнофильмах.