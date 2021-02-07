Темные круги под глазами оказались симптомом серьезных болезней

Темные круги под глазами не всегда вызваны усталостью и недосыпом. Так, они могут свидетельствовать о наличии серьезных нарушений работы внутренних органов. Об этом Пятому каналу рассказала врач-иммунолог, аллерголог, гематолог и кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.

Она указала, что на появление синяков под глазами влияет ряд факторов: недосып, употребление большого количества чая, кофе, курение, неправильный образ жизни, нерациональное сочетание времени труда и отдыха, ночная работа, долгое сидение за компьютером и использование гаджетов.

Однако иногда темные круги говорят о проблемах со здоровьем. Прежде всего потемнение кожи под глазами — признак того, что у пациента развивается гипоксия — кислородное голодание. Оно связано с нехваткой жизненно важных микроэлементов, таких как железо, или заболеваниями печени или почек.

Бочарова призвала при наличии такой проблемы обратиться к терапевту и уточнить причину появления кругов под глазами, чтобы исключить наиболее частные болезни — анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной системы.

В некоторых случаях затемнение в области около глаз может быть индивидуальным вариантом нормы. По словам иммунолога, с возрастом кожа вокруг глаз истончается, также на видимость кругов влияют стрессы, нездоровый образ жизни, резкое похудение. Если медицинские причины отсутствуют, то снизить видимость темных кругов можно с помощью простых рекомендаций: необходимо раньше ложиться в постель и не спать подолгу по утрам, включить в режим дня хотя бы одну прогулку на свежем воздухе под солнечными лучами в течение 30-40 минут и чаще отдыхать от компьютера и гаджетов.