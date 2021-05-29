Названы способы не навредить щитовидной железе во время летних пикников

Согласно статистике, болезни щитовидной железы стоят в мире на втором месте после сахарного диабета. К тому же, Россия относится к регионам с йододефицитом, а во время летних пикников люди будут употреблять вредные продукты, способствующие болезням эндокринной системы. Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по приготовлению шашлыков и употреблению напитков в жаркое время года, чтобы не навредить этому органу, передают «Известия».

Специалисты отмечают, что для здоровья щитовидной железы важно принимать не только достаточное количество йода, но и сбалансированную пищу с достаточным количеством углеводов, правильных жиров, белков, овощи и фрукты. Кроме того, летом требуется меньше калорий, чем зимой.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина отметила, что традиционные во время походов на природу шашлыки из жирного мяса и газировка при разовом употреблении не нанесут вреда организму, однако есть более полезные варианты сезонной еды.

Например, можно отдать предпочтение рыбе или птице для приготовления на огне, на гарнир лучше взять побольше овощей, а шипучие напитки следует заменить простой водой в достаточном количестве. Специалист порекомендовала не злоупотреблять мороженым и заменить его на сезонные фрукты и ягоды.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что низкие температуры в помещении и на улице способствуют снижению веса, в то время как при жаре с потом выходит преимущественно вода. По ее словам, желающим похудеть рекомендуется находиться в прохладе, так как при температуре ниже 18 градусов организм начинает тратить энергию на обогрев. При температуре выше 25 градусов происходит замедление метаболизма, человек становится ленивым.