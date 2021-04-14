Врач назвала постоянный голод симптомом серьезного заболевания

Постоянное сильное чувство голода, не связанное с приемом пищи, может сигнализировать о серьезном заболевании. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Она назвала болезни, при которых может повышаться аппетит. По ее словам, такое бывает, например, при гипертиреозе (гиперфункция щитовидной железы) или повышенной кислотности желудочного сока.

«Если чувство голода сильное и человек ест больше, но при этом не набирает вес, или даже ситуация, когда он вес теряет, — вот это должно насторожить. Это как раз-таки признак развивающегося заболевания, например заболевания щитовидной железы», — сказала Круглова.

На чувство голода также могут влиять стресс и тревожное расстройство. Часто это выражается в навязчивых мыслях о еде даже при физической сытости. При этом могут наблюдаться сонливость, снижение работоспособности, общий упадок сил. «Когда вот эти мысли о том, что бы поесть, когда он в следующий раз поест, становятся слишком навязчивыми», — пояснила диетолог, отметив, что в таких случаях надо обращаться к специалисту.

Еще одна причина быстрого голода — употребление сладких продуктов. Они повышают уровень инсулина, который усиливает аппетит.

Ранее британские диетологи сообщали, что постоянный голод возникает на фоне скачков сахара в крови.