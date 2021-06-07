Россиянам дали советы для легкого перехода на правильное питание

Роспотебнадзор дал рекомендации, как легко перейти на правильное питание и пересмотреть свой рацион. Об этом сообщает телеканал «360».

В ведомстве посоветовали употреблять разнообразную еду, включая продукты животного и растительного происхождения. Не стоит отказываться от картофеля и мучных продуктов, они необходимы для организма. Кроме того, следует ежедневно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Животные жиры лучше заменить растительным маслом, а жирное мясо — птицей, рыбой или бобовыми. Также важно включить в рацион молочные продукты, кефир, творог, йогурты.

Россиянам также порекомендовали снизить потребление соли до одной чайной ложки в день, пить меньше чая, кофе и сладкой газировки. Эти напитки желательно заменить чистой водой, от 1,5-2 литров в сутки. В Роспотребнадзоре заключили, что необходимо внимательно изучать информацию на упаковке товара и не давать обмануть себя рекламными уловками.

Ранее эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по приготовлению шашлыков и употреблению напитков в жаркое время года, чтобы не навредить щитовидной железе. Специалисты посоветовали есть сбалансированную пищу с достаточным количеством углеводов, правильных жиров, белков, овощи и фрукты. Кроме того, летом требуется меньше калорий, чем зимой.