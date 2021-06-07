Россия
 
Последние новости
В США заявили о доказательстве искусственного происхождения коронавируса
Сенатор прокомментировал обвинения в спаивании британских солдат «рукой Москвы»
Пользователям «ВКонтакте» сделали сюрприз
Федор Емельяненко высказался о завершении карьеры
Переписка пользователей популярного мессенджера оказалась под угрозой
Байден обсудит с Зеленским ситуацию на границе с Россией
В России спрогнозировали снижение продаж жилья из-за уменьшения населения
Минфин исключил запрет доллара при расчетах
Онищенко предложил «показательно наказывать» отдыхающих за границей россиян
Рэпер SODA LUV признался в съемке секса с девушками ради шантажа
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам дали советы для легкого перехода на правильное питание

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Роспотебнадзор дал рекомендации, как легко перейти на правильное питание и пересмотреть свой рацион. Об этом сообщает телеканал «360».

В ведомстве посоветовали употреблять разнообразную еду, включая продукты животного и растительного происхождения. Не стоит отказываться от картофеля и мучных продуктов, они необходимы для организма. Кроме того, следует ежедневно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Животные жиры лучше заменить растительным маслом, а жирное мясо — птицей, рыбой или бобовыми. Также важно включить в рацион молочные продукты, кефир, творог, йогурты.

Россиянам также порекомендовали снизить потребление соли до одной чайной ложки в день, пить меньше чая, кофе и сладкой газировки. Эти напитки желательно заменить чистой водой, от 1,5-2 литров в сутки. В Роспотребнадзоре заключили, что необходимо внимательно изучать информацию на упаковке товара и не давать обмануть себя рекламными уловками.

Ранее эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по приготовлению шашлыков и употреблению напитков в жаркое время года, чтобы не навредить щитовидной железе. Специалисты посоветовали есть сбалансированную пищу с достаточным количеством углеводов, правильных жиров, белков, овощи и фрукты. Кроме того, летом требуется меньше калорий, чем зимой.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор Подмосковья рассказал, как с легкостью перейти на правильное питание
Диетолог рассказала россиянам о безопасном употреблении соли
Российский диетолог назвала пять безвредных сладостей