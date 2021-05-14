Оценен вред от микроволновок

Опасность излучения, исходящего из обычной микроволной печи, не доказана. К такому выводу пришли эксперты Роскачества совместно с британской потребительской организацией «Which?» (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

По мнению британских специалистов, пищевая ценность еды, приготовленной в микроволновке, не меньше, чем у еды, сделанной на плите. Многие витамины и микроэлементы сохраняются. Также эксперты оценили вред от излучений. В СВЧ-печи нет никакой радиации, вместо нее — обычные электромагнитные волны, которые сравнимы с частотами мобильной связи, отмечается в исследовании.

Такие волны проходят насквозь и гаснут, а не накапливаются в продукте и не меняют структуру еды, подчеркнули в Роскачестве. Однако вокруг работающей микроволновки может быть повышенное электромагнитное излучение, поэтому важно выключать прибор из розетки. Эксперты также выяснили, что нет никакой связи между использованием микроволновки и повышенным риском рака.

Кроме того, в исследовании говорится, что разогревать еду в микроволновке, используя пластиковую тару, опасно. В пластике могут содержаться токсичный бисфенол-А, фталаты и другие потенциально опасные соединения. Тара должна иметь специальную маркировку — пиктограмму микроволновой печи.