Россиян предостерегли от излишеств в употреблении кагора

Роскачество предостерегло россиян от излишеств в употреблении кагора и напомнило, что это церковное вино, передает РИА Новости.

«Кагор изначально создавался не просто как десертное вино, а как напиток причастия, часть церковного обряда, и излишества в его потреблении неуместны», — подчеркнули в Роскачестве. Пить кагор посоветовали охлажденным до 16-18 градусов.

Качественное вино должно иметь темно-красный цвет, а в аромате должны присутствовать запахи фруктов, ягод и шоколада. «Если вы выпили глоток, и вам вкусно, ничего не раздражает, хочется сделать второй глоток, значит, винодел действительно хорошо поработал», — добавили эксперты.

На этикетке классического кагора должно быть написано «вино крепленое» или «вино ликерное», содержание сахара в нем обычно составляет 160 граммов на 16 процентов спирта. Кагор делают из красных сортов винограда, перед брожением сок с кожицей и косточками нагревают, а затем крепят виноградным или зерновым спиртом.

В России кагор — традиционное вино для пасхального стола. Пасху в этом году отмечают 2 мая.