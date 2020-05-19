США придумали новый способ отнять у Китая деньги

Американская биржа NASDAQ в ближайшее время собирается ужесточить свои правила таким образом, чтобы лишить возможности первичного размещения акций (IPO) примерно треть китайских компаний, которые хотели бы выйти на нее. Об этом рассказали собеседники Reuters, знакомые с ситуацией.

По их словам, в документах напрямую не говорится о направленности новых требований против Пекина, но они выглядят так, словно США придумали способ отнять у китайских компаний возможность получить деньги на американской бирже.

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Изменения коснутся параметров прозрачности компаний и отсутствия связей с инсайдерами, с чем азиатские и, в частности, китайские компании испытывают проблемы.

После их вступления в силу дебютантам NASDAQ надо будет привлечь не менее 25 миллионов долларов, или четверть рыночной капитализации после листинга. Это первый случай, когда биржа устанавливает минимальное значение IPO. Если бы оно действовало раньше, то 40 из 155 китайских компаний, вышедших на биржу с 2000 года, сегодня не получили бы такой возможности.

Причиной такой политики станет практика небольших китайских компаний, которые под видом IPO обналичивают средства для учредителей и спонсоров, чтобы те получали их в долларах. Кроме того, они используют регистрацию на NASDAQ для получения государственных субсидий и убеждения кредиторов выдать им больше средств.

На эти цели накладывается желание президента США Дональда Трампа снизить приток американских денег в китайскую экономику. В частности, он уже указывал, что хотел бы ужесточить условия по отчетности для китайских компаний, торгующихся в Нью-Йорке, чтобы те следовали американским стандартам. Также Белый дом настоятельно рекомендовал пенсионным фондам отказаться от инвестиций в китайские компании.

Ранее стало известно, что в Пекине серьезно рассматривают возможность разрыва первой части торговой сделки. Китайские власти пошли на уступки США в том числе и для роста инвестиций в страну, и нынешние действия Вашингтона привели их в возмущение. Кроме того, Пекин недоволен попыткой США возложить на него ответственность за пандемию коронавируса и даже потребовать компенсации всему миру за ущерб мировой экономике.

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