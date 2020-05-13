Трамп нашел способ наказать Китай

Президент США Дональд Трамп начал запрещать федеральным пенсионным фондам покупать акции китайский компаний. Такая политика может стать одним из способов наказать Китай, который в Белом доме считают виновником пандемии коронавируса, сообщает Fox Business со ссылкой на внутренние документы администрации.

Министр труда Юджин Скалиа получил письмо за подписью помощника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена и главы Национального экономического совета Лоуренса Кадлоу, в котором те прямо указывают на запрет инвестиций в Китай для фонда Thrift Savings Plan. Активы организации в настоящее время составляют четыре миллиарда долларов.

Материалы по теме Полный бак Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?

При этом в тексте письма прямо говорится, что такие указания прямо связаны с действиями Китая по время пандемии коронавируса.

В свою очередь Скалиа, давая указания главе Thrift Savings Plan Майклу Кеннеди, рассказал, что инициатива об ограничении на инвестиции исходит непосредственно от Трампа. Отчет о принятых решениях Кеннеди должен дать уже завтра, 13 мая.

Ранее стало известно, что желание США наказать Китай за коронавирус возмутило Пекин, так что руководство страны готово пойти на обострение конфликта и даже разорвать первую фазу торгового соглашения. Официально Трамп пока не подтверждает эту информацию, но не исключает введение новых пошлин или даже отказ от части долговых обязательств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!