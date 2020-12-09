Торговая война принесла выгоду США и Китаю

Сельскохозяйственные связи между Китаем и США сильнее, чем когда-либо, несмотря на торговую войну. КНР за сезон купила беспрецедентные 11,2 миллиона метрических тонн американской кукурузы. Это почти на 1300 процентов больше, чем до ухудшения отношений между странами, пишет Bloomberg.

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Война принесла выгоду странам. Прибыль американских фермерских хозяйств находится на семилетнем максимуме, в том числе, благодаря Китаю. Страна купила почти 30 миллионов метрических тонн американской сои, больше всего с 1991 года. Что касается сорго, то 80 процентов продаж приходится на Китай. Эксперты отмечают, что закупки со стороны КНР огромны, поскольку Пекин стремится покрыть дефицит ряда товаров и удовлетворить внутренний спрос.

Китай уже закупил столько кукурузы у США и Украины, что импорт в этом году впервые превысил 7,2-миллионную квоту, установленную Всемирной торговой организацией (ВТО). Президент США Дональд Трамп в 2017 году потребовала от Китая увеличить закупки сельскохозяйственных товаров на 52 процента. По состоянию на конец октября Китай выполнил сделку на 71 процент.

Основными поводами для начала торговой войны в конце 2017 года стали большой торговый дефицит в двусторонних отношениях США и Китая, а также претензии Вашингтона к Пекину в части нарушений прав на интеллектуальную собственность. Ранее вероятный победитель президентских выборов в США Джо Байден заявил, что не намерен сразу же завершать торговую войну с Китаем и отменять торговые пошлины.