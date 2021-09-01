Россия
 
Последние новости
Путин заявил о нулевом результате США в Афганистане
Создательница «халяльного поселка» пожаловалась на угрозы в свой адрес 
В России приготовились получить миллиарды рублей на переработке отходов
Поступившей в девять лет в МГУ россиянке вручили студенческий билет
Британия просила афганцев явиться в аэропорт Кабула за несколько часов до взрыва
Лавров понадеялся на мир во всем мире после обещаний Байдена
Российской экономике предсказали замедление
Познер заявил о ненависти к Сталину и сравнил его с Гитлером
Россиийский «Прогресс» заявил о «варящейся» ситуации вокруг «Союза-5»
Путин раскритиковал позицию о ненужности борьбы за Ленинград
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин фразой «ночью разбуди — я вам все расскажу» оценил свои знания политики

Путин в эфире «Знания» рассказал, что он специалист в сфере внутренней и внешней политики
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил свои знания в сфере внутренней и внешней политики. Общаясь со школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке глава государства отметил, что он хороший специалист в сфере внутренней и внешней политики. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание», трансляция «Открытого урока» ведется на YouTube.

«Ночью разбуди — я вам все расскажу в сфере внутренней и внешней политики», — заявил российский лидер.

В этих вопросах, как отметил глава государства, он мог бы «говорить так, чтобы от зубов отскакивало». Однако темой встречи со школьниками Путин выбрал историю, в которой считает себя больше экспертом, чем специалистом.

Владимир Путин всегда уделяет большое внимание истории. Глава государства считает, что историческая память важна для любого народа, если «если он хочет сохраниться». Так, например, ранее президент написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев» Ее опубликовали на сайте Кремля 12 июля на двух языках — русском и украинском. Президент подчеркнул, что в основе документа лежат не засекреченные документы, а факты из открытых источников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме прокомментировали ответ Зеленского на статью Путина
Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил об искажениях чиновниками ряда указаний Путина
Украине предсказали тяжелые времена после выхода статьи Путина