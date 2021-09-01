Путин фразой «ночью разбуди — я вам все расскажу» оценил свои знания политики

Путин в эфире «Знания» рассказал, что он специалист в сфере внутренней и внешней политики

Президент России Владимир Путин оценил свои знания в сфере внутренней и внешней политики. Общаясь со школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке глава государства отметил, что он хороший специалист в сфере внутренней и внешней политики. Общение президента со школьниками проходит в рамках образовательного марафона общества «Знание», трансляция «Открытого урока» ведется на YouTube.

«Ночью разбуди — я вам все расскажу в сфере внутренней и внешней политики», — заявил российский лидер.

В этих вопросах, как отметил глава государства, он мог бы «говорить так, чтобы от зубов отскакивало». Однако темой встречи со школьниками Путин выбрал историю, в которой считает себя больше экспертом, чем специалистом.

Владимир Путин всегда уделяет большое внимание истории. Глава государства считает, что историческая память важна для любого народа, если «если он хочет сохраниться». Так, например, ранее президент написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев» Ее опубликовали на сайте Кремля 12 июля на двух языках — русском и украинском. Президент подчеркнул, что в основе документа лежат не засекреченные документы, а факты из открытых источников.