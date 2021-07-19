Украине предсказали тяжелые времена после выхода статьи Путина

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин на странице в Facebook предсказал Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции Киева на статью президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.

Парламентарий отметил три основных аспекта, о которых говорил российский лидер и которые власти оставили без внимания. Во-первых, глава государства писал, что годы создания Украины в ее нынешних границах — с 1917 по 1954, когда стране «нарезали» территории, ранее ей не принадлежавшие и оставшиеся за ней после выхода из СССР: Крым, Херсонская область, Донбасс, Николаев, Одесса.

Во-вторых, Кузьмин выделил заявление о превращении Украины в проект «анти-Россия» после государственного переворота в 2014 году, который спровоцировал ущемление прав населения, придерживающегося общих для двух народов культурных, языковых и религиозных ценностей. Третье — это слова Путина о недопущении насильственной «украинизации» русскоговорящего населения, которая может привести к утрате государственности.

«Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты- международники. Похоже, ни украинский МИД, ни Офис Президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена», — заключил депутат Рады.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что трактовка истории в статье президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев является неоригинальной. Ткаченко также отметил, что статья российского лидера крайне объемная и патетическая.

Текст статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали на сайте Кремля 12 июля на двух языках — русском и украинском. Президент подчеркнул, что в основе документа лежат не засекреченные документы, а факты из открытых источников.

