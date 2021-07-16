Медведчук оценил статью Путина об Украине словами «жесткая, но правдивая оценка»

Медведчук заявил, что статья Путина об Украине дает «жесткую, но правдивую оценку» истории

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук оценил статью президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов и заявил, что она дает «жесткую, но правдивую» оценку истории. Его слова приводятся на сайте политсилы.

Политик отметил, что переполох, который поднялся в политических кругах Украины после публикации, трудно переоценить. Он добавил, что в целом реакцию трудно назвать адекватной.

«Я считаю, что украинец, который думает о будущем своей страны и своего народа, должен эту статью внимательно изучить, поскольку она дает достаточно жесткую, но абсолютно правдивую оценку нашей общей истории и современной украинской государственности», — подчеркнул Медведчук.

Он заявил, что статья Путина — не просто историческое исследование, а сигнал, который запускает определенный политический процесс, способный привести к значительным последствиям. Политик отметил, что необходимо строить правовое государство, в котором человеку не придется выбрить между страной и неотъемлемыми ценностями — языком, религией и культурой.

Медведчук призвал украинские власти запустить политический процесс эффективного управления экономикой, социальной сферой, государством. Он напомнил, что будущее украинского и российского народов, как и любых европейских народов — во взаимовыгодном сотрудничестве и уважении.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что трактовка истории в статье президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев является неоригинальной. Ткаченко также отметил, что статья российского лидера крайне объемная и патетическая.

Текст статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали на сайте Кремля 12 июля на двух языках — русском и украинском. Президент подчеркнул, что в основе документа лежат не засекреченные документы, а факты из открытых источников.

