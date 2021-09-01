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Путин раскритиковал позицию о ненужности борьбы за Ленинград

Путин в эфире «Знания» раскритиковал позицию, что СССР не надо было бороться за Ленинград
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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания о том, что Советскому Союзу не следовало вести борьбу за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в эфире «Открытого урока» и общения со школьниками в рамках образовательного марафона «Знание».

«Русский народ подлежал ликвидации, уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, что "зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было сдать. Тогда жертв было бы меньше". Тогда может жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было — тех кто говорит об этом сегодня», — отметил Путин.

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