В Петербурге создадут панораму о ключевых событиях Великой Отечественной

В Санкт-Петербурге в сентябре будет открыто музейно-выставочное пространство, в котором представят историю всей Великой Отечественной войны глазами солдата. Проектом трехмерной панорамы занимается творческая группа «Невский баталист», сообщает ТАСС.

«Возможно, потом еще будем дорабатывать некоторые элементы», — отметил автор проекта, руководитель группы Дмитрий Поштаренко.

Экспозиция расположится на территории культурного пространства «Севкабель Порт» на площади две тысячи квадратных метров. Там будут оборудованы восемь залов.

Первой темой станет обстановка деревенского дома, оказавшегося на линии наступления в 1941 году. Оттуда начнется повествование от имени условного главного героя — сельского учителя истории, прошедшего всю войну и вернувшегося домой. Текст повествования планируется записать на аудио, а также перевести на несколько языков, в том числе на английский, французский, испанский, немецкий, китайский. Зрителям продемонстрируют Белоруссию 1941 года, бои под Ленинградом, оборонный завод в Туле, битву за Кавказ, форсирование Днепра, уличные бои в Европе и крышу здания Рейхстага.

На создание панорамы выделен президентский грант в размере 2,1 миллиона рублей.

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