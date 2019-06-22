Волонтеры Победы зажгли «свечи памяти»

Волонтеры приняли участие в проведении Дня памяти и скорби по всей России и за рубежом, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В ночь на 22 июня в рамках акции «Свеча памяти» они зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

«Благодаря акции "Свеча памяти" мы можем прикоснуться к истории, почтить наших дедов и прадедов. Эта ночь объединяет всех неравнодушных, тех, в чьих сердцах жива память о событиях и последствиях Великой Отечественной войны», — рассказала доброволец из Камчатского края Алиса Захарова.

Акция по традиции стартовала на Дальнем Востоке, затем прошла в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Кавказе и в Центральной России.

«Свеча памяти» проходит ежегодно. Волонтеры и другие желающие могут поставить свечу как символ уважения и благодарности погибшим в Великой Отечественной войне. В этом году в акции приняли участие 15 тысяч добровольцев, к ним присоединились волонтеры из Панамы, Австралии, Маврикия, Туниса, Испании, Германии и других стран, рассказала руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

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