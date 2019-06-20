В России захотели ввести отдельную статью за осквернение памятников воинам

Минобороны предложило ввести уголовную ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Законопроект предполагает дополнить Уголовный кодекс статьей 243.4. Она будет предусматривать ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных объектов, «увековечивающих память погибших при защите Отечества». Закон также будет распространяться на памятники выдающимся военачальникам, дням воинской славы и памятным датам, связанным с защитой Отечества, мемориальные музеи, а также «отдельные территории, обустроенные и исторически связанные с подвигом погибших», в том числе за пределами России.

В пояснительной записке к документу сказано, что мера направлена на предупреждение участившихся случаев уничтожения или повреждения символов воинской славы России, в том числе за ее пределами.

Ранее, 5 июня, стало известно, что в деревне Фундыково Нижегородской области дорогу к местному кладбищу починили осколками памятника воинам Великой Отечественной войны. В администрации городского округа сказали, что памятник уже не подлежал восстановлению и был списан, а имена героев на стеле уже нельзя было прочитать.

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