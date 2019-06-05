Дорогу к российскому кладбищу «починили» памятником героям Великой Отечественной

В деревне Фундыково Нижегородской области дорогу к местному кладбищу починили при помощи осколков памятника воинам Великой Отечественной войны. Об этом сообщается телеканал «Звезда».

По информации телеканала, местные жители убеждены, что памятник можно было восстановить. Они сочли произошедшее кощунством и варварством. По их мнению, даже если мемориал нельзя было отреставрировать, ремонтировать его осколками дорогу нельзя — их следовало захоронить.

По словам представителя администрации городского округа Семеновский Нижегородской области Дениса Барыбина, мемориал, которым замостили проселочную дорогу, не подлежал восстановлению и был списан. Он уточнил, что имена героев войны на стеле уже нельзя было прочитать.

«Мы не выкладывали осколками памятника дорогу. Это были остатки кирпичного основания, то есть обычный лом. Может быть, какие-то фрагменты табличек и попали, поскольку мы разбирали памятник не в ручную», — отметил он.

Управление Следственного комитета по региону назначило доследственную проверку по факту незаконного демонтажа памятника.

Ранее неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный на могиле Героя Советского Союза генерала-полковника авиации Александра Медведева. Злоумышленники повредили кромку памятника и отломили от него бронзовый букет. Могила Медведева является объектом культурного наследия.

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