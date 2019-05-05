Во ФСИН высказались о проведении «Бессмертного полка» в колониях

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) не исключили возможность проведения акции памяти «Бессмертный полк» на территориях исправительных колоний. Об этом заявил заместитель директора ведомства Валерий Максименко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, подобную практику, уже принятую, например, в саратовских колониях, могут распространить и на другие исправительные учреждения России.

«Идея неплохая, почему нет. Если люди, что называется, сидят, но они же тоже наши люди. У многих дедушки воевали или бабушки, или кто-то еще. Может, отцы даже. Дань уважения отдать, я считаю, это неплохо», — заявил он.

1 мая стало известно, что в Саратове на территории исправительной колонии пройдет марш памяти «Бессмертный полк», участниками которого станут заключенные. Они возложат цветы к памятнику Неизвестному солдату, который сейчас находится на реставрации, писал «Саратов Экспресс».

Ранее сообщалось, что на акцию «Бессмертный полк» в Нью-Йорке вышли более двух тысяч человек. Число принявших участие в шествии людей в этом году стало рекордным для города. Участниками марша памяти стали как англоязычные американцы, так и потомки ветеранов Украины, Белоруссии, Прибалтики и других бывших республик СССР.

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