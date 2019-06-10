В России стартовал конкурс президентских грантов

В России стартовал второй конкурс президентских грантов 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе Фонда президентских грантов, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Заявки на конкурс будут приниматься до 31 июля в электронном виде через сайт фонда. Свои социальные и культурные проекты могут подать некоммерческие организации всей страны. Фонд рекомендует подавать заявки до 24 июля, чтобы у авторов проектов осталось время на устранение возможных технических ошибок.

В период приема заявок будут проведены мастер-классы в Амурской, Курской, Псковской и Новгородской областях, республиках Мордовия, Адыгея и Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе. Участникам из регионов рекомендуется пройти онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта» из десяти видеоуроков, тестов и практических занятий.

Итоги конкурса будут подведены к 14 октября. По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено до 4,5 миллиарда рублей.

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