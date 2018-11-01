Президентские гранты помогут бесплатно получить второе высшее образование

Президентские гранты позволят талантливым людям бесплатно получить второе высшее образование. Об этом заявил президент Ассоциации учебных заведений культуры и искусства, ректор ВГИКа Владимир Малышев, передает ТАСС.

«Очень часто талантливые взрослые люди не имеют возможность поступить на платное отделение, это достаточно дорогое удовольствие. Благодаря президентским грантам, они такую возможность получат», — сказал он.

По словам Малышева, больше всего это необходимо для таких специальностей, как композитор-дирижер, режиссер театра и кино, драматург. Он также добавил, что в этом году было выделено уже 20 таких грантов.

«Были созданы комиссии, которые определяют получателей грантов, проводят конкурс по специальностям. Эти комиссии состоят из профессионалов ведущих учебных заведений — ВГИКа, ГИТИСа, Консерватории и многих других», — отметил он.

В среду, 31 октября, Координационный комитет по проведению конкурсов на распределение грантов президента России на развитие гражданского общества сформировал список победителей второго конкурса 2018 года. В него вошли 2 022 неправительственные организации, которые получат 4 690 000 000 рублей.

Президентские гранты НКО выделяются с 2006 года. С апреля 2017 года этим занимается единый оператор — Фонд президентских грантов. Деньги выделяются на реализацию социально значимых проектов по 13 направлениям: защита прав человека, развитие гражданского общества, укрепление межнационального согласия и другие. На средства грантов реализуются проекты по социальной поддержке населения, развитию культуры, возражению традиционных ремесел.

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