НКО посоревнуются за президентские гранты

Представители некоммерческих организаций смогут отправить заявки на первый в 2019 году конкурс президентских грантов на развитие гражданского общества в период с 1 февраля по 15 марта, на второй — с 10 июня по 31 июля. Об этом РИА Новости сообщили в Фонде президентских грантов.

По словам генерального директора фонда Ильи Чукалина, к концу весны будет дана оценка социального эффекта от проектов, которые получили деньги в 2017 году и завершились к концу 2018 года.

«Нам важно показать обществу, что проекты дали конкретным людям, территориям. Кроме того, сделать правильные выводы из ситуаций, когда проектные команды не смогли в полной мере осуществить задуманное; понять, что им помешало. По наиболее распространенным ошибкам будем готовить методические материалы, оказывать консультационную помощь», — пояснил Чукалин.

В 2019 году фонд проведет два конкурса, в рамках которых будут распределены гранты на общую сумму в восемь миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета. Такая же сумма заложена на 2020 и 2021 годы. Также будет проведен прием заявок на первый конкурс 2020 года.

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