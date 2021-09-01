Путин заявил о передаче большинства новых бюджетных мест в региональные вузы

Президент России Владимир Путин во время встречи со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке рассказал, что власти намерены распределять по регионам большую часть новых бюджетных мест в вузах и средних учебных заведениях. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях, будет отдаваться на места, в региональные вузы», — сказал он в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание».

Ранее президент во время общения со школьниками предупредил их о том, что в мире появилось много информационного мусора и надо проверять данные, которые их окружают. По его словам, проблема заключается в качестве информации из разных ресурсов. Президент также поздравил школьников, студентов, преподавателей и учителей с новым учебным годом.