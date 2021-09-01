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Путин заявил о передаче большинства новых бюджетных мест в региональные вузы

Президент Путин: большинство бюджетных мест в вузах будет распределяться по регионам
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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин во время встречи со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке рассказал, что власти намерены распределять по регионам большую часть новых бюджетных мест в вузах и средних учебных заведениях. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы уже приняли решение о том, что подавляющее большинство новых бюджетных мест для обучения в высших учебных, да и не только в высших, а и в средних учебных заведениях, будет отдаваться на места, в региональные вузы», — сказал он в рамках просветительского марафона, организованного обществом «Знание».

Ранее президент во время общения со школьниками предупредил их о том, что в мире появилось много информационного мусора и надо проверять данные, которые их окружают. По его словам, проблема заключается в качестве информации из разных ресурсов. Президент также поздравил школьников, студентов, преподавателей и учителей с новым учебным годом.

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