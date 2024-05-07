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18:02, 7 мая 2024Россия

Легендарный российский хирург высказал Путину мнение о его здоровье

Рошаль сообщил Путину, что тот находится в прекрасной физической форме

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Легендарный российский хирург Леонид Рошаль заявил президенту Владимиру Путину, что тот находится в прекрасной физической форме. Такое мнение он высказал во время личной встречи с главой государства, ее кадры публикует Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

Также Рошаль уточнил, не было ли у президента одышки, пока тот проходил «марафон по лестнице», имея в виду участие Путина в церемонии инаугурации. В ответ Путин улыбнулся и добавил: «Слава богу, конечно».

Встреча со врачом Рошалем стала одним из первых рабочих мероприятий главы государства с момента его официального вступления в должность президента. Также сегодня, 7 мая, Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич.

Ранее сообщалось, что во время церемонии инаугурации Путин пожал Рошалю руку.

7 мая состоялась церемония инаугурации Владимира Путина на должность главы государства. В своей речи он отметил, что Москва продолжит работу со своими партнерами по построению многополярного миропорядка, «равной и неделимой системы безопасности».

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      Марк Леонов
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