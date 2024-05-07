Прибывший на инаугурацию Путин пожал руку Рошалю

Путин пожал руку Рошалю на церемонии инаугурации

Президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации пожал руку врачу Леониду Рошалю. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

На кадрах президент подходит к стоящему в одном из залов Кремля Рошалю и протягивает ему руку для приветствия.

Во время трансляции Путин пожал руку еще одному гостю церемонии. Этот момент не попал на видео, но на него обратили внимание дикторы. С кем именно поздоровался президент, они не сообщили.

7 мая Путин официально вступает в должность президента России.

В апреле Леониду Рошалю, с которым поздоровался Путин, исполнился 91 год. В поздравлении хирургу Путин отметил уникальный опыт Рошаля и его вклад в развитие медицины.