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20:32, 27 апреля 2024Россия

Путин отметил уникальный опыт хирурга Рошаля

Президент Путин отметил уникальный опыт детского хирурга Рошаля

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил уникальный опыт российского детского хирурга Леонида Рошаля. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил Рошаля с днем рождения — хирургу исполнился 91 год. Президент пожелал ему доброго здоровья и всего наилучшего.

«Уверен, что и в дальнейшем ваш уникальный опыт, знания, истинное подвижничество будут служить сбережению и развитию благородных, милосердных традиций отечественной медицины», — приводятся слова президента.

Ранее Владимир Путин поздравил Ирину Подносову с назначением на пост председателя Верховного суда (ВС) РФ. Президент пожелал ей успехов и попросил ее заняться предложениями ВС, которые на данный момент рассматривает Госдума.

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      Никита Абрамов
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