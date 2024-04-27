Путин отметил уникальный опыт хирурга Рошаля

Президент Путин отметил уникальный опыт детского хирурга Рошаля

Президент России Владимир Путин отметил уникальный опыт российского детского хирурга Леонида Рошаля. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил Рошаля с днем рождения — хирургу исполнился 91 год. Президент пожелал ему доброго здоровья и всего наилучшего.

«Уверен, что и в дальнейшем ваш уникальный опыт, знания, истинное подвижничество будут служить сбережению и развитию благородных, милосердных традиций отечественной медицины», — приводятся слова президента.

Ранее Владимир Путин поздравил Ирину Подносову с назначением на пост председателя Верховного суда (ВС) РФ. Президент пожелал ей успехов и попросил ее заняться предложениями ВС, которые на данный момент рассматривает Госдума.