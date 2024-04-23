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16:56, 23 апреля 2024Россия

Путин поздравил с назначением нового председателя Верховного суда России

Путин поздравил Подносову с назначением на пост председателя Верховного суда РФ

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил Ирину Подносову с назначением на пост председателя Верховного суда (ВС) РФ. Видео встречи опубликовал Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Прежде всего поздравляю вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России», — сказал глава государства.

Президент пожелал Подносовой успехов и попросил ее заняться предложениями ВС, которые на данный момент рассматривает Госдума. По его словам, парламент изучает тонкие вопросы, которые связаны с возможностью внесудебных решений.

Подносова стала первой женщиной, возглавившей Верховный суд. Нового председателя ВС в России начали искать в марте, после того как 23 февраля не стало Вячеслава Лебедева, возглавлявшего Верховный суд с 1991 года.

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      Никита Абрамов
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