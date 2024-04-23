Путин поздравил с назначением нового председателя Верховного суда России
Президент России Владимир Путин поздравил Ирину Подносову с назначением на пост председателя Верховного суда (ВС) РФ. Видео встречи опубликовал Telegram-канал «Кремль. Новости».
«Прежде всего поздравляю вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России», — сказал глава государства.
Президент пожелал Подносовой успехов и попросил ее заняться предложениями ВС, которые на данный момент рассматривает Госдума. По его словам, парламент изучает тонкие вопросы, которые связаны с возможностью внесудебных решений.
Подносова стала первой женщиной, возглавившей Верховный суд. Нового председателя ВС в России начали искать в марте, после того как 23 февраля не стало Вячеслава Лебедева, возглавлявшего Верховный суд с 1991 года.