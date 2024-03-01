В России начали искать нового председателя Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей открыла вакансию главы Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии председателя Верховного суда (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.
Предыдущим главой ВС был Николай Лебедев — этот пост он занимал с 1991 года.
Лебедева не стало 23 февраля 2024 года, ему было 80 лет. На церемонию прощания с ним приезжали зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.
Обязанности председателя Верховного суда России временно будет исполнять его первый заместитель Петр Серков.