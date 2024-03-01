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09:15, 1 марта 2024Россия

В России начали искать нового председателя Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей открыла вакансию главы Верховного суда

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии председателя Верховного суда (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

Предыдущим главой ВС был Николай Лебедев — этот пост он занимал с 1991 года.

Лебедева не стало 23 февраля 2024 года, ему было 80 лет. На церемонию прощания с ним приезжали зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.

Обязанности председателя Верховного суда России временно будет исполнять его первый заместитель Петр Серков.

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      Марк Леонов
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