В России оценили вклад главы ВС Лебедева в развитие страны

Глава МО Шойгу: глава ВС Лебедев внес неоценимый вклад в развитие России

Глава Верховного суда (ВС) России Николай Лебедев внес неоценимый вклад в развитие страны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

Глава Минобороны подчеркнул, что Лебедев был незаурядным человеком, выдающимся политиком и настоящим патриотом.

«Его многолетняя деятельность в органах государственной власти и вклад в социально-экономическое развитие страны поистине неоценимы», — дал оценку деятельности Лебедева Шойгу.

Главы Верховного суда не стало 23 февраля, ему было 80 лет. В последнее время он проходил лечение от продолжительной болезни. Лебедев занимал должность председателя ВС с 1991 года. На церемонию прощания с ним приезжали зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.