Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым
Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда Лебедевым
Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с председателем Верховного суда (ВС) Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Церемония проходит в Колонном зале Дома Союзов. После ее окончания начнется отпевание Лебедева в храме Христа Спасителя, которое совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронят председателя ВС на Новодевичьем кладбище.
Лебедев в последнее время находился в больнице и проходил лечение от продолжительной болезни. Врачи не смогли его спасти. Врио председателя ВС назначили первого заместителя Лебедева Петра Серкова.
Лебедев занимал должность председателя Верховного суда России с декабря 1991 года. До этого он два года возглавлял Верховный суд РСФСР.