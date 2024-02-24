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12:50, 24 февраля 2024Россия

Назван врио председателя Верховного суда России

Временно исполнять обязанности председателя Верховного суда РФ назначили Серкова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Обязанности председателя Верховного суда России временно будет исполнять первый заместитель Петр Серков. Эту кандидатуру назвали «Интерфаксу» в суде.

24 февраля в возрасте 80 лет ушел из жизни председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он занимал этот пост с 1991 года.

РИА Новости выяснило, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) в ближайшее время объявит конкурс на вакансию председателя Верховного суда России.

Петр Серков является членом президиума Верховного суда, с 2009 года — первый заместитель председателя. С 2003 по 2009-й был председателем Судебной коллегии по административным делам ВС РФ, пишет «Коммерсантъ».

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