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12:10, 24 февраля 2024Россия

Умер председатель Верховного суда России

«112»: в Москве умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

В Москве на 81-м году жизни умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщили «Ленте.ру».

Последние дни Лебедев находился в больнице, уточняет Telegram-канал «112»

Лебедев занимал должность председателя Верховного суда России с декабря 1991 года. До этого он два года возглавлял Верховный суд РСФСР. Как пишет «Коммерсантъ», за время работы в Московском городском суде в середине 1980-х Лебедев участвовал в вынесении обвинительных приговоров по уголовным делам об осуществлении «антисоветской» деятельности.

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      Анна Щербакова
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