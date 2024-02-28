Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 28 февраля 2024Россия

Медведев приехал на церемонию прощания с главой Верховного суда Лебедевым

Зампред Совбеза Медведев приехал проститься с главой Верховного суда Лебедевым

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев приехал проститься с главой Верховного суда (ВС) Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прощания с председателем ВС проходит в Колонном зале Дома Союзов.

Юриста не стало 23 февраля, ему было 80 лет. В последнее время он проходил лечение от продолжительной болезни. Лебедев занимал должность председателя ВС с 1991 года.

Ранее с Лебедевым простился президент России Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине уже есть иностранные военные. В Европе заявили, что это спецназовцы

      В клинике звездного хирурга Хайдарова начались обыски после смерти пациента

      Найден древний кальмар-вампир

      Мэр Ясиноватой рассказал об обстановке после взятия под контроль Авдеевки

      Руцкой фразой «у нас нельзя быть таким» оценил личность Николая Рыжкова

      Стало известно о планах Украины изъять мощи святых из Киево-Печерской лавры

      Главу ЕК уличили в нечистоплотной политике по Украине

      Инспекторы США провели проверки вооружения на Украине

      Россиян пригласили на бесплатные концерты популярных артистов

      В Германии насчитали «небольшое число» западных военных на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше