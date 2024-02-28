Медведев приехал на церемонию прощания с главой Верховного суда Лебедевым

Зампред Совбеза Медведев приехал проститься с главой Верховного суда Лебедевым

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев приехал проститься с главой Верховного суда (ВС) Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прощания с председателем ВС проходит в Колонном зале Дома Союзов.

Юриста не стало 23 февраля, ему было 80 лет. В последнее время он проходил лечение от продолжительной болезни. Лебедев занимал должность председателя ВС с 1991 года.

Ранее с Лебедевым простился президент России Владимир Путин.