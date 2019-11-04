Россияне назвали причины отказа от путешествий

Российский онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» провел исследование и выяснил, что помешало российским туристам отправиться в путешествие в этом году. Результаты опубликованы на сайте сервиса.

Эксперты опросили 4265 туристов. Согласно исследованию, 43 процента опрошенных отложили поездку из-за материальных проблем. Некоторые решили потратить накопленную сумму на выплату по ипотечному или другому кредиту — шесть процентов, другие же отказались от поездки, так как им не с кем оставить домашнее животное или потому что необходимо ухаживать за близкими — пять процентов.

По четыре процента путешественников не поехали из-за работы и потому что просто не хотелось. Три процента респондентов признались, что отказались от поездки из-за проблем со здоровьем, столько же — отложили путешествие на неопределенный срок из-за отсутствия компании. Кому-то не удалось отправиться в отпуск из-за запрета на выезд из страны — два процента.

В январе аналитики «Туту.ру» провели исследование и выяснили, какие туристические направления россияне хотели бы посетить, будь у них неограниченный бюджет. Эксперты опросили девять тысяч туристов: им предложили на выбор 10 вариантов туров без лимита стоимости поездки. На первом месте оказалось кругосветное путешествие: за него проголосовали 29 процентов российских туристов. Второе место заняли поездки в Японию, Австралию и Новую Зеландию (15 процентов голосов), далее последовали туры на Камчатку, Байкал и Сахалин (14 процентов). За вариант «все равно куда, лишь бы в тепло и надолго» респонденты отдали 10 процентов голосов.

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