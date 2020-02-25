Цены на весенние авиаперелеты взлетели

Список самых подорожавших направлений для путешествий весной возглавили российские города. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для бронирования авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, по информации специалистов, цена на билеты в Махачкалу и Ростов-на-Дону взлетела на треть по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, на 20 процентов подорожали весенние перелеты в Екатеринбург, Чебоксары и Самару, а средний чек на рейсы до Владикавказа вырос на 14 процентов.

Вдобавок уточняется, что в ближайшие три месяца будет невыгодно летать в Москву, Анапу и Иркутск, поскольку цена на эти направления увеличилась на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Среди заграничных стран эксперты отметили Грузию (средний чек вырос на треть), Бельгию (на 20 процентов), Португалию (на 15 процентов), Черногорию (15 процентов), Испанию (15 процентов) и Армению (15 процентов).

Ранее в феврале онлайн-сервис для бронирования путешествий OneTwoTrip назвал самые дешевые страны для путешествий весной. Ими станут Великобритания, Швейцария и Турция. Максимальное количество вариантов выгодных перелетов доступно жителям Санкт-Петербурга — они могут отправиться в Лондон за 850 рублей, Осло или Дублин за 1,8 тысячи рублей.

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