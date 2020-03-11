Названы самые популярные у россиян занятия в поездах

Самыми популярными занятиями у россиян, путешествующих поездами, оказались сон и чтение. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в распоряжение «Ленты.ру».

За указанные пункты проголосовали 31,7 и 25,4 процента респондентов соответственно. Последние отметили, что в пути им нравится читать книги или журналы. Примечательно, что просмотр фильмов оказался менее востребованным вариантом досуга — его выбрали 13,6 процента участников опроса.

15,4 процента российских туристов сообщили, что в дороге они обычно принимают пищу. Общаются с соседями 11,3 процента респондентов, а работают или учатся 2,7 процента.

Отмечается, что сон на первое место поставили как мужчины, так и женщины. Читать же предпочитают в основном женщины (такой вариант назвала половина респонденток). Мужчины, в свою очередь, выбирают просмотр фильмов (так ответили 40 процентов).

Всего в исследовании приняли участие 1528 человек.

В феврале еще один опрос OneTwoTrip показал, что большинство россиян предпочитают выбирать в поезде нижнюю полку из соображений безопасности. Кроме того, выяснилось, что любимыми вагонами российских путешественников являются те, что расположены в середине состава.

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