Найдены способы решить проблему занятых сумками сидений в поездах

Пользователи сети обсудили пассажиров поездов, которые занимают кресла для своих знакомых, несмотря на нехватку мест в вагонах, и предложили свои варианты решения этой проблемы. Дискуссия развернулась на портале Mumsnet.

Одна из пассажирок пожаловалась на попутчицу, ежедневно занимающую место в переполненном поезде для своего приятеля, который подсаживается через несколько станций. «Люди просят ее сдвинуть сумку, но она отказывается. (...) Заканчивается тем, что все стоят, а место свободно», — рассказала она.

Юзеры в комментариях подтвердили, что такая ситуация, когда люди складывают на свободных сиденьях вещи или верхнюю одежду, является распространенной. «Обычно я вежливо говорю: "Извините, а сумка платила за место? Видите ли, я — да, так что сдвиньте ее!"» — заметил посетитель портала. Многие заявили, что даже не стали бы разговаривать с владельцем сумки — молча бы сдвинули ее и сели. «Я сижу на сумках, руках, коленях и на всем что угодно, чтобы сидеть!» — высказался один из пользователей.

Материалы по теме Экстремальная упаковка Как собирать чемодан, чтобы в него вошло все необходимое

Некоторые путешественники предложили пожаловаться компании-перевозчику, а кто-то заметил, что, как правило, контролеры поездов могут сделать замечание таким «эгоистичным» пассажирам. Наконец, другой находчивый комментатор предложил сговориться с остальными людьми в вагоне и в момент, когда эта пассажирка зайдет, говорить ей, что каждое из мест, которое она выберет, уже для кого-то занято.

В сентябре прошлого года опытная путешественница Кэролайн Ясински дала несколько советов, которые помогут успешно собрать чемодан в поездку. В частности, девушка порекомендовала брать три топа на каждую юбку или на каждые брюки, так как верх всегда занимает меньше места в чемодане и люди чаще его меняют.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!