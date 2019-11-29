Раскрыты возможности пассажиров нового российского плацкарта

В рамках новой концепции планировки российских плацкартных вагонов пассажиры смогут максимально индивидуализировать свое спальное место. Об этом рассказал замгендиректора по развитию пассажирского транспорта компании «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов в интервью «Комсомольской правде».

В частности, в вагонах будут доступны не только привычные розетки USB, современные материалы и удобные столики, но и, например, возможность отрегулировать свет, напор воздуха для вентиляции, а также разместить багаж в многофункциональном шкафу.

«Для пассажиров нижних полок и для пассажиров верхних полок создан практически единый уровень комфорта», — подчеркнул собеседник издания. По его словам, проект ориентирован на все категории пассажиров — людей преклонного возраста, семьи, путешественников с друзьями и коллегами.

Фото: пресс-служба ФПК 1 /7

Кроме того, туристы смогут воспользоваться сдвижной перегородкой или индивидуальной шторой, чтобы создать комфортное персональное пространство. Также в состав поезда будет включен специальный вагон для маломобильных граждан с увеличенным количеством мест.

В ноябре «Трансмашхолдинг» представила варианты плацкарта нового поколения. Проект предусматривал наличие индивидуального пространства у каждого пассажира. Полки установлены в шахматном порядке вдоль вагона, спальные места более длинные, есть индивидуальные шторки, столики и место для багажа.

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